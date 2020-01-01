فيديو - ريمونتادا قاتلة للأهلي على الاتفاق تنقذ جروس من الرحيل

الأهلي يحقق الفوز بصعوبة على الاتفاق

حقق الأهلي فوزًا ماراثونيًا على الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعبو الأهلي أنقذوا جروس من الرحيل عن الأهلي بريمونتادا قوية قادها الجزائري يوسف البلايلي بإحرازه هدفين في أخر دقائق اللقاء.

الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف على الأهلي بهدف باربوسا دي سوزا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء ليصدم جماهير الراقي.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف وسط ذهول من جماهير الأهلي والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للراقي بسبب الأداء وتراجع النتائج.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي العودة للمباراة ولكن صدمهم الاتفاق بهدف ثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 68 نفذها فيليب كيس.

وأحرز حسين المقهوي الهدف الوحيد لأهلي جدة في اللقاء بالدقيقة 79 ليعطي أملًا لمدربه وللجماهير في العودة من جديد إلى للمباراة.

وبالفعل تعادل يوسف البلايلي في الدقيقة 85 من ضربة جزاء، ولكن لم يكتفي من التعادل وتمكن الجزائري من إحراز الثالث في الدقيقة 94 من ركلة جزاء أيضًا.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الـ11.