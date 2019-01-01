فيديو- رويس لاعب الشهر في البوندسليجا

اللاعب يأتي ثالثاً في ترتيب هدافي الدوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فاز ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة لاعب الشهر في البوندسليجا.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لبعض اللقطات المميزة للاعب. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة الترتيب بـ42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب وأقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ.

أيضاً يقدم رويس موسماً مميزاً، حيث سجل 11 هدفاً حتى الآن، وصنع 5.

ولا يسبق رويس في ترتيب هدافي البوندسليجا سوى زميله باكو ألكاسير، ولوكا جوفيتش نجم فرانكفورت، ولكل منهما 12 هدفاً.