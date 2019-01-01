فيديو - روني يسجل هدفًا رائعًا و"بانينكا" إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي

الصراع على أشده منذ البداية في الدوري الأمريكي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل النجمان المخضرمان، الإنجليزي واين روني، والسويدي زلاتان إيراهميوفيتش التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الأمريكي.

روني قائد دي سي يونايتد، قاد فريقه إلى الفوز على أورلاندو سيتي في لقاء شهد مواجهة بينه وبين البرتغالي لويس ناني، زميله السابق في مانشستر يونايتد.

وجاء هدف روني من ركلة حرة مباشرة ليعزز من تقدم فريقه بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول، سجلها بطريقة رائعة.

ليرفع روني رصيده التهديفي إلى 4 أهداف وصنع 3 في 4 مباريات بالدوري الأمريكي.

وفي الجولة ذاتها، قاد زلاتان إبراهيموفيتش، لوس أنجلوس جالاكسي للفوز على بورتلاند تمبرز بهدفين مقابل هدف.

السويدي سجل هدفين من ركلتي جزاء، جاءت أحدهما على طريقة بانينكا.

وكاد أن يضيف الهدف الثالث بطريقة رائعة بالكعب إلا أن القائم تصدى لها، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف.

ويتصدر دي سي يونايتد جدول ترتيب القسم الشرقي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد لوس أنجلوس جالاكسي في المركز الخامس من القسم الغربي برصيد 9 نقاط.