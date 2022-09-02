فيديو | روبيرتو كارلوس: النصر فريق عنيد وفاجئني بمستواه

استعاد النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس؛ لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، ذكريات مواجهة النصر السعودي في كأس العالم للأندية عام 2000.
ماذا قال كارلوس عن مواجهة النصر؟
روبيرتو قال خلال تصريحات عبر قناة "SBC" السعودية: "أتذكر تلك المباراة أمام النصر في كأس العالم للأندية 2000، وكان فريق عنيد وفاجئني بمستواه".
وعن تعاقد الأندية السعودية مع لاعبين أجانب مميزين، قال كارلوس: "الدوري السعودي يستقطب لاعبين من دول مختلفة والفائدة تعود على اللاعب السعودي والمنتخب السعودي".
#ملعب_SBC | روبيرتو كارلوس - اللاعب البرازيلي السابق: استقطابكم للاعبين الأجانب يساهم في تطوير اللاعب السعودي، و ما زلت أتذكر مواجهتي للنصر العنيد في كأس العالم للأندية 2000. #قناة_SBC pic.twitter.com/t5pkk42grV— #ملعب_SBC (@sbcsport) September 1, 2022
وتواجد روبيرتو كارلوس في مباراة عودة النجوم في الرياض بدعوة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حيث عبر عن سعادته بلعب مباراة مع أساطير في تلك المباراة.
ماذا قدم النصر في كأس العالم للأندية 2000؟
ولعب النصر أمام ريال مدريد بطل أوروبا في مونديال 2000 للأندية الذي أقيم في البرازيل، حيث خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
كما حقق النصر الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل الخسارة أمام كورينثيانز البرازيلي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وخرج النصر من مونديال الأندية من دور المجموعات، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف ريال مدريد وكورينثيانز.
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