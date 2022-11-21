الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | رقص وطبل وميدلي .. فعاليات التجمع الأول في البيت السعودي في قطر

زهيرة عادل
6:14 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
saudi house - world cup 2022
البيت السعودي في الدوحة يشهد فعاليات كثيرة للجمهور الزاحف وراء الأخضر

يشهد اليوم الإثنين، التجمع الأول للجمهور السعودي في مقرهم في العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث البيت السعودي، قبل يوم واحد من افتتاح الأخضر لمشواره في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يلتقي بالمنتخب الأرجنتيني في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت الدوحة، على استاد لوسيل.

البيت السعودي بدأ فعالياته منذ ظهر اليوم، حيث اتخذ جوار حديقة الدفنة مقرًا له، ونشرت قناة "الكاس" القطرية فيديو، لحشد جماهيري كبير، متجهًا للبيت السعودي، بأناشيد حماسية ومتنوعة من رابطة الجماهير.

وتتضمن فعاليات اليوم عروض فلكلورية، وغناء ميدلي، دراجات أحادية وليد الطبل وغيرها، فيما تم إلغاء حفل الفنانة مرضي الشمراني، لأسباب لم يُعلن عنها.

يذكر أن الأخضر يقع في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والمكسيك، بجوار الأرجنتين.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)