فيديو | رقص وطبل وميدلي .. فعاليات التجمع الأول في البيت السعودي في قطر

البيت السعودي في الدوحة يشهد فعاليات كثيرة للجمهور الزاحف وراء الأخضر

يشهد اليوم الإثنين، التجمع الأول للجمهور السعودي في مقرهم في العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث البيت السعودي، قبل يوم واحد من افتتاح الأخضر لمشواره في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يلتقي بالمنتخب الأرجنتيني في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت الدوحة، على استاد لوسيل.

البيت السعودي بدأ فعالياته منذ ظهر اليوم، حيث اتخذ جوار حديقة الدفنة مقرًا له، ونشرت قناة "الكاس" القطرية فيديو، لحشد جماهيري كبير، متجهًا للبيت السعودي، بأناشيد حماسية ومتنوعة من رابطة الجماهير.

وتتضمن فعاليات اليوم عروض فلكلورية، وغناء ميدلي، دراجات أحادية وليد الطبل وغيرها، فيما تم إلغاء حفل الفنانة مرضي الشمراني، لأسباب لم يُعلن عنها.

موعودين اليوم في #البيت_السعودي بالكثير من الفعاليات الحماسية والعديد من العروض الثقافية والترفيهية بطابع رياضي كروي 🔥🔥 ⚽!

تعرّف عليها في هذا المنشور👇#قدام pic.twitter.com/iiiyBYQY4R — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) November 21, 2022

يذكر أن الأخضر يقع في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والمكسيك، بجوار الأرجنتين.