فيديو | رقص وطبل وميدلي .. فعاليات التجمع الأول في البيت السعودي في قطر
يشهد اليوم الإثنين، التجمع الأول للجمهور السعودي في مقرهم في العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث البيت السعودي، قبل يوم واحد من افتتاح الأخضر لمشواره في كأس العالم قطر 2022.
الأخضر يلتقي بالمنتخب الأرجنتيني في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت الدوحة، على استاد لوسيل.
البيت السعودي بدأ فعالياته منذ ظهر اليوم، حيث اتخذ جوار حديقة الدفنة مقرًا له، ونشرت قناة "الكاس" القطرية فيديو، لحشد جماهيري كبير، متجهًا للبيت السعودي، بأناشيد حماسية ومتنوعة من رابطة الجماهير.
البيت السعودي جاهز للموقعة المنتظره بين الأرجنتين والاخضر بمونديال #قطر2022#كاس_العالم #قنوات_الكاس#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Wwteq4UMCQ— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
وتتضمن فعاليات اليوم عروض فلكلورية، وغناء ميدلي، دراجات أحادية وليد الطبل وغيرها، فيما تم إلغاء حفل الفنانة مرضي الشمراني، لأسباب لم يُعلن عنها.
موعودين اليوم في #البيت_السعودي بالكثير من الفعاليات الحماسية والعديد من العروض الثقافية والترفيهية بطابع رياضي كروي 🔥🔥 ⚽!— مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) November 21, 2022
تعرّف عليها في هذا المنشور👇#قدام pic.twitter.com/iiiyBYQY4R
يذكر أن الأخضر يقع في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والمكسيك، بجوار الأرجنتين.