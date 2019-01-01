فيديو | رسميًا - قطر والبحرين والعراق والأردن وسوريا إلى كأس آسيا 2020 تحت 23

منتخبا لبنان والكويت فشلا في التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حققت المنتخبات العربية اليوم الثلاثاء، نتائج إيجابية خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تايلاند 2020 تحت 23 عامًا.

المباراة الأولى، جمعت المنتخب القطري بنظيره العماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

التعادل منح المنتخبان بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة القارية، مقتسمين صدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط لكل منهما، وإن كان الأدعم يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

المباراة الثانية، تعادل بها المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني سلبيًا دون أهداف.

كسابقتها، اقتسم المنتخبان صدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط، ويتفوق أسود الرافدين بالمواجهات المباشرة.

المباراة الثالثة، مصيرها التعادل أيضًا بين الأردن وسوريا، لكن إيجابيًا بهدف لكل منهما.

وصعد كلاهما لنهائيات كأس آسيا بسبع نقاط، ويتفوق النشامى في صدارة المجموعة الخامسة بفارق المواجهات المباشرة.

المباراة الرابعة، تغلب بها منتخب البحرين أمام نظيره الفلسطيني بثنائية نظيفة.

الفوز مكن البحرين من التأهل متصدرًا المجموعة الثانية بسبع نقاط، بينما يحل المنتخب الفلسطيني ثانيًا بست نقاط، لكن لم يصعد.

المباراة الخامسة، فاز بها المنتخب اللبناني أمام جزر المالديف بسداسية نظيفة، لكن دون فائدة.

المنتخبان فشلا في التأهل، حيث حلت لبنان ثالثًا في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بينما يتذيل جزر المالديف دون نقاط.

المباراة السادسة، فاز بها المنتخب الكويتي أمام قيرجيزستان بثلاثية مقابل هدفين، لكنه فوز معنوي فقط.

الكويت فشلت في التأهل بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، يليها قيرغيزستان دون نقاط.