فيديو | دي ماريا يودع باريس سان جيرمان بالدموع!

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز اليوم، لقطة درامية رائعة تخص نجم الفريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وكان فريق العاصمة قد استطاع الفوز بخماسية نظيفة، في ليلة تألق فيها كل عناصر النادي بالجولة النهائية من بطولة الدوري.

وغادر دي ماريا ملعب اللقاء بالدموع، بعد وداعية غلب عليها المشاعر العاطفية لدى عناصر الفريق وكافة الجماهير الباريسية.

ماذا حدث؟

شارك الدولي الأرجنتيني أساسيًا في مباراته الأخيرة مع فريق باريس سان جيرمان ضد ميتز اليوم، وصنع الهدف الأول لكيليان مبابي، وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 67.

وخرج بديلًا في الدقيقة 75، في لقطة أرادها المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لكي يتلقى دي ماريا كل تلك المشاعر وهو داخل الملعب.

وغادر أنخيل وهو يبكي، بعد 7 سنوات قضاها الأرجنتيني في صفوف نادي العاصمة، في رحلة كبيرة في مسيرته المهنية.

وتلقى الأرجنتيني مشاعر كبيرة من زملائه في الفريق الذين اصطفوا لكي يصفقوا له ويتبادلوا التحية معه قبل خروجه، فيما تحولت عدسات الكاميرات بين لقطات خروجه وتصفيق زوجته.

ماذا قدم دي ماريا مع باريس سان جيرمان؟

يمتلك الأرجنتيني تاريخًا كبيرًا مع فريق باريس سان جيرمان، حيث استطاع تحقيق لقب الدوري 5 مرات آخرها هذا الموسم.

فيما حصل على بطولة الكأس 4 مرات، وحقق لقب كأس الدوري الفرنسي 4 مرات، وبطولة السوبر الفرنسي 5 مرات.

وعلى المستوى الفردي، شارك دي ماريا في 294 مواجهة، سجل من خلالها 92 هدفًا، فيما قدم 118 تمريرة حاسمة لزملائه.