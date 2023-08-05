فيديو | دي خيا أسلوب حياة.. أونانا يُرعب جماهير مانشستر يونايتد بهدف كارثي ضد لانس

ليست المرة الأولى للكاميروني

ظنت جماهير مانشستر يونايتد أن المعاناة من الأخطاء الكارثية قد انتهت برحيل دافيد دي خيا، ولكن أندري أونانا كان له رأي آخر.

دي خيا رحل عن الشياطين الحمر هذا الصيف بعد انتهاء عقده، ليقرر المدرب إريك تين هاج التعاقد مع أونانا من إنتر مقابل 52.50 مليون يورو.

الحارس الكاميروني يعتبر من الأفضل في مركزه في العالم بدون أي شك، لكن ما حدث في مواجهة لانس الودية اليوم، السبت، جعل الرعب ينتشر وسط جماهير فريقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أونانا قرر التقدم من مرماه بصورة غير مبررة في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، لينجح فلوريان سوتوكا لاعب لانس في التسجيل بمرماه من منتصف الملعب.

اللقطة كانت كارثية بكل تأكيد رغم كونها مجرد مباراة ودية، لكنها ليست المرة الأولى، حيث سبق أن حدثت مع أونانا نفسه عندما اهتزت شباكه بهدف مشابه من أنطونيو كاندريفا في أبريل الماضي خلال مواجهة إنتر مع ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بفضل هذا الهدف المتأخر.

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يذكر أن مباراة لانس تأتي ضمن تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد، حيث يبدأ الفريق رحلته بالدوري الإنجليزي يوم 14 أغسطس الجاري أمام وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد.