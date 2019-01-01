فيديو - ديربي القاهرة يشعل معسكر تونس.. حوار قوي بين ساسي ومعلول قبل القمة

مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

سيطرت أجواء ديربي القاهرة، بين الأهلي والزمالك، على معسكر المنتخب التونسي، بتواجد كلًا من فرجاني ساسي نجم الأبيض وعلي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز على ملعب "برج العرب"، مساء السبت المقبل.

ونشر يوسف المساكني، نجم الدحيل القطري ومنتخب تونس فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ودار حوار معه بين معلول وفرجاني ساسي.

فرجاني ساسي أكد أنهم سيفوزون على الأهلي وسيصبح الفارق 5 نقاط في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ورد معلول أن الأهلي سيفوز وسيرجعهم إلى مركزهم الطبيعي مرة أخرى.

وقال ساسي أنه سيستغلوا ناحية الجبهة اليسرى للأهلي المتواجد بها علي معلول، للعب خلف ظهره خاصًة وأنه يحب الهجوم ويترك المساحات الخالية خلفه.

فرد معلول أنه سيلعب على حمدي النقاز زميلهم التونسي، والغائب عن المعسكر، واصفًا أياه: "سوف نجعلكم شوربة".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة بينما يأتي الأهلي ثانيًا برصيد 51 نقطة، حيث ستكون هذه المباراة حاسمة لقمة الدوري.