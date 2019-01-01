فيديو - ديجينيك يهادي جمهور الهلال عقب الفوز أمام الدحيل

الزعيم انتصر لينفرد بالصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام ديجينيك؛ محترف الهلال السعودي، بالاحتفال بفوز فريقه أمام الدحيل القطرين مع الجمهور، الحاضر للقاء بملعب جامعة الملك سعود.

الزعيم حقق الفوز أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وتوجه ديجينيك إلى الجمهور قبل نهاية المقبل، للاحتفال معهم، مهديًا قميصه لهم، وسط تفاعل كبير من الحاضرين معه.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة السادسة، لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما يأتي الدحيل ثانيًا بثلاث نقاط، يليه العين الإماراتي والاستقلال الإيراني بنقطة لكل منهما.