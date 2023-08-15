فيديو| ديباي يحجز مقعده في جائزة بوشكاش بهدف خيالي!

تسديدة خرافية من النجم الهولندي..

ربما يكون الهولندي ممفيس ديباي قد حجز مكانًا مبكرًا في قائمة بوشكاش لأفضل هدف خلال العام، بهدفه المدوي الذي سجله أمام غرناطة في افتتاحية مباريات فريقه أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

ديباي استلم كرة في عمق الملعب قبل أن يطلق تصويبة من أبعد من 30 ياردة سكنت أعلى مرمى غرناطة في الزاوية المستحيلة، ومن فرط قوة الكرة خرجت من الشباك إلى خارج المرمى مباشرة.





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ديباي قدم مباراة رائعة ولمسات ساحرة، جعلت مشجعي برشلونة ربما يندمون على ترك الفريق الكتالوني، مع المستوى الرائع الذي يقدمه الدولي الهولندي مع المدرب دييجو سيميوني.

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وكان هذا الهدف هو الثاني ضمن المباراة التي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الأندلسي.