فيديو | خطاب تاريخي وطاولة مقلوبة .. إبراهيموفيتش يحتفل بالدوري الإيطالي

احتفل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بأول لقب دوري إيطالي يحققه فريقه ميلان منذ سنوات بخطبة قصيرة قام بها في غرف الملابس.

جاء هذا في مقطع فيديو قام الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك" بنشره، وظهر من خلاله زلاتان وهو يتحدث ويقلب الطاولة بالمعنى الحقيقي للكلمة في نهاية كلمته.

وقال إبراهيموفيتش: "ليأت الجميع إلى هنا، لا داع للقلق يا صديقي أنا لست هنا لأقول لكم وداعًا، منذ اليوم الأول في الموسم لم يؤمن أي شخص بنا".

وأضاف: "لكن عندما فهمنا أننا في حاجة للقيام ببعض التضحيات وأن نعاني قليلًا ونؤمن ونعمل أصبحنا مجموعة، واستطعنا تحقيق ما حققناه".

وأكمل: "الآن نحن أبطال إيطاليا، أريد أن أشكر كل لاعب في الفريق، والآن أتحدث باسمكم وأشكر باولو مالديني وريكي ماسارا وإيفان جازيديس".

وأردف: "أنا فخور بكم جميعًا، الآن احتفلوا كالأبطال، لأنكم ليسوا أبطال ميلانو فقط، لكن أبطال إيطاليا كلها".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد فاز على ساسوولو بثلاثة أهداف نظيفة ليحسم لقب الدوري الإيطالي لنفسه للمرة الأولى منذ 11 عامًا.