فيديو - خطأ منير المحمدي يُجهز على ملقا في تصفيات الليجا

ديبورتيفو إلى نهائي ملحق الدرجة الثانية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ديبورتيفو لاكورونيا على مضيفه ملقا بهدف نظيف، في إياب نصف نهائي الدورة التي تحدد هوية المتأهل الثالث لليجا.

سجل هدف المباراة الوحيدة أليكس بيرجانتينوس في الدقيقة 82، بعد خطأ مروع من المغربي منير المحمدي حارس ملقا.

النتيجة أمنت تأهل ديبورتيفو إلى نهائي المسابقة بعد فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدفين.

على الناحية الأخرى يلتقي مايوركا وألباسيتي لتحديد صاحب المقعد الثاني في النهائي غداً، حيث فاز مايوركا ذهاباً بهدفين دون رد.

يذكر أن دوري الدرجة الثانية الإسباني قد أسفر عن تأهل أوساسونا وغرناطة مباشرةً إلى الليجا.