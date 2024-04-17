فيديو | خالد الشنيف لنجم العين: ما فعلته بسعد الحارثي كثير .. الهلال سيأخذ حقنا!

التحديات مستمرة بين نجوم الكرة السعودية والإماراتية حول قمة دوري أبطال آسيا

توقع علي الحبسي حارس مرمى الهلال السابق فوز الفريق بنتيجة ثقيلة على العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي سيُلعب اليوم في الإمارات بعد تأجيله من يوم أمس بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.

الحبسي أبدى ثقته الكبيرة بالزعيم السعودي، موضحًا خلال تصريحاته في برنامج "دورينا غير" أن لعب العين أمامه بنفس الطريقة التي واجه بها النصر في دور ربع النهائي سيُكلفه الخسارة بنتيجة كبيرة، ذلك لأنه ارتكب أخطاءً كثيرة لم يستطع النصر الاستفادة منها.

حميد فاخر نجم العين السابق رد مستنكرًا حديث الحبسي، ومؤكدًا أن شخصية العين ستساعده على الصمود وتحقيق النتيجة المطلوبة في ملعبه هزاع بن زايد، وبعدها تمنى أن تكون المباراة جيدة ومثيرة لأن ذلك الأهم، فما كان من الحبسي إلا أن طالبه بالحفاظ على ثقته التي كانت يتحدث بها عقب الفوز على النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط ضحكات الجميع تدخل مقدم البرنامج "خالد الشنيف" وقال لنجم العين "ما فعلته بنا وقت مباراة النصر وما فعلته بسعد الحارثي تحديدًا كثير، سنأخذ حقنا، الهلال سيأخذ حقنا".

وأتم الشنيف مستدركًا "العين والهلال عينان في رأس واحدة، نتمنى فوز الهلال ولو فاز العين سنبارك له فهم أشقائنا".