فيديو - حمد الله يحسم الكلاسيكو للنصر ويكتب بداية سيئة لفوساتي مع الأهلي

العالمي يواصل ملاحقة الهلال وست نقاط تفصلهما

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح النصر السعودي في حسم لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي لصالحه بفوزه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الراقي سيطر على مجريات الشوط الأول بشكل كامل، وشكل خطورة واضحة على مرمى براند جونز؛ حارس مرمى العالمي، خاصة عن طريق دجانيني.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الاؤل، راوغ دجانيني الدفاع العالمي، لكن المدافعين تدخلوا قبل أن يسدد على المرمى.

فرصة أخرى خطيرة للأهلي جاءت في الدقيقة 11، حيث أرسلت عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت بغرابة شديدة من أمام نيكولا سانسيو، لتخرج إلى ضربة مرمى.

بينما جاءت أولى فرص النصر في الدقيقة 16 بعدما انطلق عبد الرزاق حمد الله وتفوق في سرعته على دفاعات الراقي، إلا أن نوح الموسى وضع قدمه في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام حمد الله.

دجانيني واصل خطورته وانطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل عرضية داخل المنطقة للسومة، المنفرد بالمرمى، لكن بورنو كان في المكان والتوقيت المناسب وأبعد الكرة من أمامه.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وعلى عكس سير المباراة، نجح النصر في خطف هدفه الوحيد بالمباراة بعدما أرسل جوليانو عرضية من ركلة ثابتة، تابعها برونو برأسية، لكن محمد العويس، تصدى لها إلا أنها ارتدت منه ليضعها عبد الرزاق حمد الله برأسية أخرى في الشباك.

الراقي عاد لنقطة التعادل في الدقيقة 59 من عمر المباراة، من ضربة جزاء سددها عمر السومة، واحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

لكن سريعًا وبعد هدف التعادل بدقيقة واحدة، أعاد حمد الله التقدم للعالمي من رأسية جديدة له مستغلًا عرضية من ضربة ركنية.

وكاد الراقي أن يتعادل في الدقيقة 79 بعدما هيأ دجانيني رأسية داخل منطقة الجزاء إلى السومة، التي لم يتمكن من السيطرة على الكرة لتطول منه وتصل لتيسير الجاسم، لكنها طالت منه هو الآخر وخرجت إلى ضربة مرمى.

الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، سنحت بها أخطر فرص الأهلي في الشوط الثاني، حيث أرسل سلمان المؤشر عرضية من الجهة اليسرى، استقبلها السومة برأسية قوية، لكن العارضة تصدت لها، ومنعت هدف مؤكد للراقي، ليتلقى الأخير الهزيمة في المباراة الأولى له تحت قيادة مدربه الجديد فوساتي.

الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 43 بفارق ست نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد الراقي عند النقطة 36 في المركز الثالث.