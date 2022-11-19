فيديو | حمد الله: لم أكن أتوقع تواجدي في كأس العالم 2022

نجم نادي الاتحاد يكشف عن آخر استعداداته لكأس العالم قطر 2022

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم نادي الاتحاد، على أنه لم يتوقع انضمامه إلى صفوف أسود الأطلس ببطولة كأس العالم قطر 2022، موجهًا الشكر إلى الجماهير التي ساندته.

وقال حمد الله خلال تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "لم أتوقع أنني سأتواجد مع المنتخب في كأس العالم 2022 مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين".

مهاجم الاتحاد تابع: "الحمد لله هذا عطاء من الله ثم ثقة المدرب والجهاز الفني وأنا حاليًا معهم وأتمنى أن أقدم إضافة معهم وأحقق الإضافة إن شاء الله".

وأضاف: "طالما أتواجد في المنتخب المغربي، فلا بد أن أكون سعيدًا وأبتسم والتبسم لا يكون مصطنعًا هنا، فالابتسامة خارجة من القلب وأكيد الابتسامة معها تركيز عالي جدًا لكي نستطيع التأهل من دور المجموعات".

وتحدث حمد الله عن أولى مباريات الأسود بالمونديال، حيث قال: "مباراة كرواتيا ستكون صعبة، والمباريات الودية دائمًا ما تختلف عن الرسمية، ولم نقدم المستوى المطلوب في آخر مباراة ودية، ولكن مباريات كأس العالم كبيرة، وتحتاج للتركيز والعطاء لمدة 90 دقيقة وجميع اللاعبين واعيين لهذا الأمر".

واختتم عبد الرزاق تصريحاته موجهًا رسالة إلى الجماهير، حيث قال: "شكرًا للجماهير التي ساندتني وإن شاء الله أستطيع مساعدة المنتخب وإسعادهم".