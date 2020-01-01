فيديو - حمدالله يخطف الفوز للنصر أمام الاتفاق

النصر يفوز على الاتفاق في الدوري السعودي

حقق النصر الفوز على نظيره الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ارتقى إلى صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشكل مؤقت قبل خوض الهلال لقاءه غدًا السبت في نفس الجولة.

كالعادة نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله من فرض كلمته على لقاءات العالمي، وخطف هدف الفوز على الاتفاق في الشوط الأول من المباراة.

الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من النيجيري أحمد موسى لاعب النصر من الناحية اليسرى واخترق منطقة جزاء الاتفاق دون قوة من الدفاعات.

عبدالرزاق حمدالله تمكن من التمركز الجيد على الزاوية القريبة لحارس الاتفاق منتظرًا تمريرة موسى الذي مررها له بسهولة ليسدد المغربي الكرة في الدقيقة 35 معلنًا عن هدف اللقاء الوحيد.

حاول الاتفاق فيما تبقى من عمر اللقاء في العودة مرة أخرى ولكن تمكنت دفاعات النصر وحارسه من التصدي لهذه المحاولات والحفاظ على نقاط اللقاء.

وأصبح النصر رصيده 33 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا، حيث حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر من الدوري السعودي.