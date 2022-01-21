فيديو | حمدالله للصحفيين: تلك آخر مرة يسألني أحدكم عن النصر!

يبدو أن إصرار الصحفيين عن سؤال عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد عن ناديه السابق "النصر" قد أصابه بالغضب والملل، ولذا وجه تحذيرًا مباشرًا لهم جميعًا بعدم سؤاله عن الفريق الأصفر مستقبلًا أبدًا.

النصر كان قد فسخ عقد مهاجمه المغربي في نوفمبر الماضي من طرف واحد وبأسباب قانونية تضمن للنادي حقوقه المالية، وقد أعلن الاتحاد بعدها التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

ماذا قال حمدالله للصحفيين عن النصر؟

هداف الدوري السعودي لموسمين بدأ تصريحاته لمراسل برنامج "شوت" بالإشادة بزملائه في الاتحاد وأدائهم خلال مواجهة الفيصلي الصعبة، مشددًا على أهمية الفوز والحصول على النقاط الكاملة.

إذ قال "الحمدلله وشكرًا للاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة ضد فريق صعب جدًا، الفيصلي لعب جل المباراة بطريقة دفاعية وهذا حقه تمامًا، الأهم أننا فزنا بالنقاط الثلاثة وأشكر الجماهير لدعمهم الكبير حتى اللحظات الأخيرة".

حمدالله أكد بعدها أنه لا يعلم شيئًا عن الأحاديث حول عدم أهلية مشاركته مع الاتحاد، مشيرًا إلى أنه لا يهتم إلا ببذل قصارى جهده لمساعدة فريقه الجديد، وبعدها سأله المراسل "هل هناك قضية بينك وبين النصر" لينفجر غاضبًا في وجهه ويُوجه رسالة تحذيرية لجميع الصحفيين من سؤاله مجددًا عن ناديه السابق.

إذ قال "اسمع اسمع، كل مرة تسألونني عن النصر، النصر في قلبي، نادٍ عظيم وجماهيرية عظيمة، أحبهم وأبقى أحبهم، تلك آخر مرة يسألني أحدكم عن النصر، وشكرًا".

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

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