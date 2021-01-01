تركي آل الشيخ يوضح حقيقة عودته للاستثنمار الرياضي في مصر

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة حصوله على جزء من شركة استادات

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقة عودته مرة أخرى للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودة تركي آل الشيخ عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لازلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب أو بعيد ولم أتملك أي شركة في هذا الخصوص".

وأضاف: "علاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة .. لا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الأن ولا مستقبلاً .. أرجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة".

وتابع آل الشيخ: "تركي آل الشيخ إذا عمل شيء يصرح فيه ولايوجد لدي ما أخفيه .. حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية .. تحياتي".

وتعد شركة استادات هي من ترعى مشروع النادي الأهلي والذي حصل النادي من خلاله على استاد "السلام والأهلي" خلال الفترة الأخيرة لإقامة مبارياته على أرضيته.

شركة استادات تولى رئاستها خلال الساعات الأخيرة سيف الوزيري ووعد جماهير الأهلي بالكثير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.