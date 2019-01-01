فيديو – حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا يخطف الأنظار

من مصر إلى أفريقيا 💚🧡❤️ #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/mtRmp7wixx

حفل رائع شهده استاد القاهرة لافتتاح النسخة الـ 32 من كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

حصل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، على إشادة الجميع من روعته قبل انطلاق البطولة مساء اليوم على استاد القاهرة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة مساء اليوم في العاشرة مساءً، بمباراة مصر وزيمبابوي لحساب مباريات المجموعة الأولى.

استاد القاهرة تزين بمعالم مصر وأفريقيا، وعلى رأسها الأهرامات ونهر النيل وثقافات متنوعة من القارة السمراء.

ثم تبعه حفل غنائي من ثلاثة مطربين، باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.