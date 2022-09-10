فيديو | حجازي يتعرض للبصق أمام الرائد ومطالب بعقوبة رادعة

الاتحاد هزم الرائد يوم أمس في الدوري السعودي

أظهر مقطع فيديو متداول عبر تويتر أحد لاعبي الرائد وهو يبصق على أحمد حجازي مدافع الاتحاد خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت مساء أمس.

اللقاء الذي أقيم في بريدة انتهى لصالح العميد بهدف نظيف سجله حجازي برأسية قوية استغل بها تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها إيجور كورونادو في الشوط الثاني.

واحتاج حكم اللقاء للتأكد من حكام الفيديو من صحة الهدف فيما لم ينتبه أحد للقطة بصق أحد لاعبي الرائد على المدافع المصري من الخلف، وهو ما انتقده بشدة الناقد الرياضي هتان النجار.

النجار طالب باتخاذ عقوبة مشددة بحق لاعب الرائد ومحاربة ظاهرة البصق التي انتشرت بقوة في الملاعب السعودية على حد قوله.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid

إذ كتب عبر تويتر معلقًا على مقطع الفيديو "الى لجنة الانضباط مع التحية .. اكفونا شر العبث الحاصل في ملاعبنا .. البصق بات عادة وكأنه لم يرتدع من عقوبة زميله".

أضاف "أين كانوا في غرفة الفار .. يبدو أنهم انشغلوا بالهدف كثيرًا. الناقل التليفزيوني قدم الدليل على طبق من ذهب".

فوز الاتحاد رفع رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال والشباب في الصدارة.