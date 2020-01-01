فيديو - حتا يخطف فوزًا صعبًا على اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي يشهد فوز حتا على اتحاد كلباء

حقق حتا فوزًا هامًا على نظيره اتحاد كلباء، بهدف دون رد في الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويتصارع الفريقين في مؤخرة الدوري الإماراتي في المركزين الحادي عشر والثاني عشر، بعد النتائج المخيبة التي حققها الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

انتهى الشوط الأول من لقاء اتحاد كلباء وحتا بتقدم الضيوف بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "اتحاد كلباء".

المزيد من الفرق

جاء الهدف عن طريق سانتوس في الدقيقة 40 من عمر المباراة برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية أكثر من مميزة من الناحية اليمنى.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض من تعديل النتيجة ولكن لم يتمكن اللاعبين من ترجمة الفرص إلى أهداف والعودة للقاء.

وارتفع رصيد حتا إلى 12 نقطة في المركز الـ12 بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء إلى 13 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب دوري الخليج العربي.