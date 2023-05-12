فيديو| حارس آرسنال يروي كواليس التصدي لمحمد صلاح

تحدث آرون رامسديل حارس آرسنال عن كواليس أحد أهم تصدياته هذا الموسم، كيف لا وقد كان من النجم المصري محمد صلاح؟.
أتى ذلك التصدي في مباراة الفريقين التي انتهت على ملعب أنفيلد بالتعادل بهدفين لمثلهما، وحينها انبرى رامسديل لينقذ آرسنال من هدف محقق إثر تصويبة مقوسة من النجم المصري.
وقال رامسديل في تصريحات لحساب آرسنال الرسمي: "حينما استلم صلاح الكرة رأيته يذهب كي يكسر إلى الخارج وعلمت أنه سيطلق تصويبة، لكنه فاجأ الكل بالتصويب مباشرة على الطريقة المعتادة له".
وأردف: "كانت الكرة أصعب مع قليل من تغيير الاتجاه، لكن كان الحظ مواتيًا كي أصل إليها وأخرجها، كانت مباراة صعبة وقوية للغاية من الناحية الذهنية".
وأضاف: "استدعيت العديد من المواقف التي أقوم بها في التمرينات، وكانت جيدة كي أقوم بإخراج الكرة".
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