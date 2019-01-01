فيديو - جمهور الهلال السعودي يجوب شوارع الإمارات احتفالًا بالفوز

الزعيم أسقط استقلال طهران ليواصل انفراده بالصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج جمهور الهلال السعودي إلى شوارع الإمارات، للاحتفال على طريقتها الخاصة بفوز الفريق أمام استقلال طهران الإيراني.

وحقق الزعيم الفوز أمام الفريق الإيراني بهدف وحيد، سجله جيوفينكو، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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احتفالات جمهور الزعيم تأتي لأن فريقها أصبح على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراتين متبقيتين له في المجموعات.

أفراح جمهور #الهلال في #أبوظبي بعد الفوز على استقلال طهران في استاد محمد بن زايد وتعزيز صدارة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط في #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/gCHbaPhZ5f — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

ورفع الفوز رصيد كتيبة الكرواتي زوران ماميتش إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

ويحتل الدحيل القطري المركز المركز الثاني في المجموعة نفسها برصيد سبع نقاط، بينما يأتي العين الإماراتي أخيرًا بنقطتين فقط.