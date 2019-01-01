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دوري أبطال آسيا

فيديو - جمهور الهلال السعودي يجوب شوارع الإمارات احتفالًا بالفوز

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الزعيم أسقط استقلال طهران ليواصل انفراده بالصدارة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

خرج جمهور الهلال السعودي إلى شوارع الإمارات، للاحتفال على طريقتها الخاصة بفوز الفريق أمام استقلال طهران الإيراني.

وحقق الزعيم الفوز أمام الفريق الإيراني بهدف وحيد، سجله جيوفينكو، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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احتفالات جمهور الزعيم تأتي لأن فريقها أصبح على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراتين متبقيتين له في المجموعات.

ورفع الفوز رصيد كتيبة الكرواتي زوران ماميتش إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

ويحتل الدحيل القطري المركز المركز الثاني في المجموعة نفسها برصيد سبع نقاط، بينما يأتي العين الإماراتي أخيرًا بنقطتين فقط.

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