فيديو | جماهير ليون ترحب بعودة جونينيو

البرازيلي متخصص الركلات الحرة يعود كمدير رياضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدمت جماهير ليون ترحيباً خاصاً بنجمها التاريخي جونينيو، العائد مؤخراً في منصب المدير الرياضي.

وجسدت الجماهير صورة كبيرة للنجم البرازيلي وهو يحمل وشاحاً للنادي، بالإضافة إلى لافتة بالأسف كتب عليها:"مرحباً بك في بيتك".

جاء ذلك في أولى مباريات ليون هذا الموسم على ملعبه، الجارية الآن ضد أنجيه في الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي.

بعد غياب دام لعشر سنوات.. عاد إلى بيته مرة أخرى! 🙌



جماهير ليون ترحب بالمدير الرياضي الجديد جونينيو بطريقتها الخاصة خلال أولى مباريات الفريق على أرضه هذا الموسم.. 😍pic.twitter.com/d0m6gWSFuG — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

ولعب متخصص الركلات الحرة الأشهر في صفوف ليون بين 2001 و2009، حيث توج معه بألقاب الدوري السبعة المتتالية التي يملكها النادي، منذ 2001-2002 وحتى 2007-2008.

يذكر أن جونينيو -44 عاماً- قد اعتزل الكرة في صفوف فاسكو دا جاما البرازيلي في 2013.