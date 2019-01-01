فيديو - جماهير الهلال تصالح البليهي عقب مباراة أوراوا الياباني

الهلال يفوز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

حظى علي البليهي مدافع الهلال السعودي، بتحية كبيرة من جماهير فريقه عقب الفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز على أوراوا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "محيط الرعب"، أحرزه كاريلو جناح الفريق الأيمن بعد تلقيه عرضية من البريك.

وتوجه البليهي لجماهير الزعيم عقب اللقاء، وقامت بتحيتهم ولاقى تحية كبيرة منهم، بعد أن هاجموه خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب أدائه المتراجع.

وكان البليهي قد لاقى هجومًا بسبب أدائه المتراجع أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كان السد قريبًا من الإطاحة بالهلال.

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ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، في اليابان، يوم 24 نوفمبر الجاري، حيث يكفيه التعادل للتتويج باللقب.