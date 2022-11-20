فيديو | جماهير السعودية تستعد لكأس العالم 2022 بالطرب في شوارع قطر

مسيرات من جماهير الأخضر في قطر

تواجدت أعداد من جماهير المنتخب السعودي ليست بالقليلة في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مؤازرة الأخضر في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق مباريات الأخضر السعودي في الواحدة ظهرًا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمواجهة الأرجنتين بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ونشر حساب "الميدان الرياضي" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو تظهر فيه رابطة الجماهير السعودية بقيادة عاطي الموركي، والتي تسير في شوارع الدوحة وهي تواصل الطرب حتى مقر السكن.

🎥 رابطة الجماهير السعودية بقيادة عاطي الموركي تواصل الطرب حتى الوصول إلى مقر السكن



من @khalafalkwikby

#كأس_العالم_2022

#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/rTPl8XcA5C — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 19, 2022

كما تواجدت جماهير السعودية في سوق واقف، حيث كانت تسير في مسيرات لدعم الأخضر في كأس العالم، وهو الأمر الذي نال إعجاب واستحسان جميع الجماهير الحاضرة.

جمهور السعودية في سوق واقف 💚💚💚💚💚💚💚 pic.twitter.com/HCXu0N71rp — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 19, 2022

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، ضمن منافسات كأس العالم.