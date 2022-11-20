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فيديو | جماهير السعودية تستعد لكأس العالم 2022 بالطرب في شوارع قطر

أحمد رفعت
1:35 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
saudi arabia member.
مسيرات من جماهير الأخضر في قطر

تواجدت أعداد من جماهير المنتخب السعودي ليست بالقليلة في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مؤازرة الأخضر في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق مباريات الأخضر السعودي في الواحدة ظهرًا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمواجهة الأرجنتين بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ونشر حساب "الميدان الرياضي" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو تظهر فيه رابطة الجماهير السعودية بقيادة عاطي الموركي، والتي تسير في شوارع الدوحة وهي تواصل الطرب حتى مقر السكن.

كما تواجدت جماهير السعودية في سوق واقف، حيث كانت تسير في مسيرات لدعم الأخضر في كأس العالم، وهو الأمر الذي نال إعجاب واستحسان جميع الجماهير الحاضرة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، ضمن منافسات كأس العالم.

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