فيديو| جماهير الجزائر تشعل الأجواء مبكراً

الجزائريون ينقلون الصخب الجماهيري المعتاد إلى القاهرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كعادتهم، بدأ المشجعون الجزائريون في إشعال الأجواء مبكراً قبل خوض نهائي كأس أمم إفريقيا ضد السنغال في ستاد القاهرة.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لجماهير الخضر أثناء هتافاتهم الصاخبة قبل المباراة ببضع ساعات.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل إلى النهائي بالفوز على نيجيريا 2-1، حيث سجل رياض محرز هدف الفوز من ركلة حرة قاتلة في الثواني الأخيرة.

على الناحية الأخرى تأهل المنتخب السنغالي إلى هنا بالفوز على تونس بهدف نظيف في الوقت الإضافي، سجله ديلان برون عكسياً في مرماه بالخطأ.

يذكر أن المنتخب النيجيري حقق المركز الثالث بالفوز على نظيره التونسي، فيما ينتظر اليوم تحديد البطل الجديد للمسابقة، بين الجزائر صاحب لقب 1990، وبين السنغال الباحث عن لقبه الأول.