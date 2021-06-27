فيديو | جلطة سراي يُعلن تفاصيل إصابة مصطفى محمد

المهاجم المصري تعرض للإصابة خلال مواجهة دينامو بوخارست الودية

تعرض مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي لإصابة تبدو خطيرة خلال مشاركته في المباراة الودية أمام دينامو بوخارست اليوم الأحد، إذ لم يستطع إكمال اللقاء وغادره في الشوط الأول.

مصطفى محمد يستعد حاليًا مع فريقه لمواجهة أيندهوفن في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، حيث ستُقام مباراة الذهاب يوم 21 يوليو القادم والإياب بعد أسبوع، وهو ما يُهدد تواجده مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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اللاعب المعار من الزمالك سقط على أرض الملعب عند الدقيقة الرابعة لإصابته في الركبة، ولم يستطع العودة للعب، وغادر اللقاء للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية.

وفيما تحدثت بعض المصادر عن إصابة خطيرة للاعب في الركبة أو الكاحل، طالب العديد من جمهور جلطة سراي بالصبر وعدم تداول أي أخبار بانتظار الإعلان الرسمي من النادي.

وقد أصدر النادي بيانًا رسميًا بعد ساعات من الإصابة أكد خلالها معاناة صاحب الـ23 عامًا من تورم في الكاحل والتواء في الركبة اليُسرى، نافيًا أن يكون قد حدث أي ضرر لأربطة الركبة ودون أن يكشف عن مدة الغياب المتوقعة.

يُشار إلى أن اتحاد كرة القدم المصري مازال يُحاول إقناع جلطة سراي بمنح مصطفى محمد الفرصة للعب مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، لكن النادي التركي مازال رافضًا بحجة الحاجة له في مواجهة أيندهوفن.