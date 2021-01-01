فيديو | جروهي يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد ويشيد بحجازي

تعرف على موقف جروهي من تجديد عقده مع الاتحاد

أكد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، على أن فريقه سيلعب المباريات الست المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين، كأنها نهائيات، من أجل المنافسة على الصدارة.

الاتحاد يحتل المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 42 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ48 نقطة، والشباب الوصيف بـ45 نقطة.

وقال جروهي خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "أشعر بالسعادة لما وصلت له مع نادي الاتحاد، وأرى أن الدوري السعودي صعب وتنافسي، وجميع الأندية لديها لاعبين جيدين، ولا توجد مباراة سهلة".

الحارس البرازيلي تابع: "المكان الذي وصل له الاتحاد لم يكن أمرًا سهلًا، والآن يتبقى أمامنا 6 مباريات، سنعمل مع كل مباراة على حدة، لأن هناك 6 نقاط بيننا وبين المتصدر".

وأشاد جروهي بزميله المصري أحمد حجازي، حيث قال: "حجازي لاعب كبير وانضمامه للفريق كان له فائدة كبيرة، لأن التكتيك الدفاعي تغير بوجوده".

وتحدث جروهي عن موقفه مع الاتحاد قائلًا: "أنا لدي تاريخ جيد في البرازيلي، لعبت في جريميو وهو أكبر الأندية هناك، وله تاريخ جيد، وأعتقد أنني عندما خرجت من البرازيل كانت تجربة رائعة باللعب في السعودية، وأنا أركز في العمل داخل الملعب".

وعن تجديد تعاقده مع الاتحاد علق مارسيلو: " الأشياء المتعلقة بالتعاقدات أتركها لوكيل أعمالي، لأنه يتابع هذه الأمور جيدًا، ولا أعلم ما الذي سيحدث غدًا".

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واستطرد قائلًا: "الفترة الماضية عبارة عن تدريبات بدون مباريات، ونتمرن بشكل قوي يوميًا، لنكون مستعدين لمباراة الهلال في الكلاسيكو، وفي نفس الوقت نعمل على تغطية جميع الجوانب التي يحتاجها الفريق خلال هذه الفترة، والمباراة حاسمة، وأعتقد أننا نستعد بأفضل شكل ممكن لتلك المواجهة".

الاتحاد سيواجه الهلال في الجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم 9 إبريل المقبل.