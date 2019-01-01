فيديو - ثنائية حمد الله تقود النصر للتعادل أمام إشتوريل برايا البرتغالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي النصر السعودي نتيجة التعادل الإيجابي أمام نادي إشتوريل برايا البرتغالي والتي انتهت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل.

وواصل العالمي تحضيراته للموسم الجديد حيث واجه إشتوريل برايا البرتغالي، في ثالث تجارب الفريق العاصمي الودية، في معسكره المقام حالياً في البرتغال.

هدفي النصر تم تسجيلهم عن طريق الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله والذي جدد عقده مع العالمي منذ أيام.

وشهدت المباراة مشاركة جميع لاعبي حامل لقب الدوري السعودي، حيث فضّل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا منح الفرصة لجميع اللاعبين.

وكان فريق النصر قد حقق الفوز على نظيره كالداس البرتغالي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما الاثنين الماضي.