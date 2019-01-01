فيديو - ثنائية بنشرقي تقود الزمالك للفوز على بريميرو دي أوجوستو في أبطال إفريقيا

الزمالك يحقق أول 3 نقاط في مشواره الإفريقي

حقق الزمالك فوزًا هامًا على نظيره بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد تلقى هزيمة في لقاء الجولة الأولى أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك بدأ اللقاء بشكل قوي في اللقاء وسيطر على مجريات اللعب حتى تمكن أشرف بنشرقي من إحراز هدف في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة رائعة، وتمريرة ساحرة من أوباما.

وسيطر الزمالك على ما تبقى من وقت الشوط الأول، ولكن أهدر الكثير من الفرص أمام مرمى الفريق الأنجولي، حتى انتهى الشوط بتقدم الأبيض.

وفي الشوط الثاني، تمكن أشرف بنشرقي من مضاعفة النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية في مرمى الفريق الأنجولي.

وارتقى الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط في ترتيب المجموعة الأولى أمام المتصدر مازيمبي صاحب الـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد أوجوستو عند نقطة واحدة.