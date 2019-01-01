فيديو| تونس يقترب من نصف النهائي بفضل ساسي والمساكني
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تقدم المنتخب التونسي على خصمه منتخب مدغشقر بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.
سجل فرجاني ساسي أول الأهداف في الدقيقة 52 بعد تمريرة من يوسف المساكني.
هدف ⚽️ المتألق فرجاني ساسي يهدي الأسبقية لـ #نسور_قرطاج— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩
🇹🇳 1 - 0 🇲🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZbdYFkf9LN
وفي الدقيقة 60 عاد المساكني وسجل ثاني الأهداف لصالح منتخب بلاده، ليصبح نسور قرطاج الأقرب لبطاقة التأهل.
هدف ⚽️ يوسف المساكني يعزز تقدم #نسور_قرطاج بالثاني!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩
🇹🇳 2 - 0 🇲🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/fgvTBtegRM
وفاز منتخب الجزائر على كوت ديفوار بركلات الترجيح، ليتأهل لملاقاة نيجيريا في نصف النهائي.
يذكر أن منتخب تونس سيصطدم بالسنغال في المربع الذهبي حال إتمامه لمباراة الليلة بالفوز.