كأس العالم
فيديو | تمائم وأغاني النسخ السابقة من كأس العالم حاضرة في قطر 2022
تامر أبو سيدو
5:35 م غرينتش+2 20/11/2022
افتتح كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم الأحد بحفل تضمن عدة فقرات متنوعة، تضمنت إحداها ظهور جميل لأغاني وتمائم النسخ السابقة من البطولة العالمية.
اللقاء الأول في مونديال 2022 سينطلق بعد دقائق بين قطر والإكوادور، وستكون تلك المباراة الوحيدة اليوم فيما ستُلعب غدًا 3 مباريات.
شاهد أدناه عرض سريع لتمائم وأغاني النسخ السابقة من كأس العالم ..
أغاني وتعويذات بطولات كأس العالم السابقة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022
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