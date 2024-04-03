فيديو | "تلك قصة مباراة "الآيفون" مع حمدالله" .. جوليانو يكشف "ابتزاز" النصر للاعبين الأجانب!

تصريحات مثيرة لنجم النصر السابق

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كشف جوليانو دي باولا لاعب النصر السابق ما أسماه محاولة النادي "ابتزاز" اللاعبين الأجانب خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم عام 2020.

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صانع الألعاب البرازيلي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس وتحدث عن آخر فتراته مع النصر، مشيرًا إلى أن النادي أراد خصم 50% من قيمة راتبه السنوي عند توقف النشاط الرياضي في السعودية بسبب الجائحة، وهو ما رفضه تمامًا.

وأضاف "فترتي في النصر كانت صعبة وأيامي الأخيرة كانت أصعب، توقف الدوري في السعودية بسبب كورونا وبقينا لمدة شهرين ونصف تقريبًا في بيوتنا، كانت عائلتي قد وصلت للتو. النادي تحدث معنا وأخبرنا بخصم 50% من قيمة رواتبنا بسبب هذا التوقف، وقالوا أن القرار قادم من الحكومة السعودية".

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أضاف "رفضت الأمر، فقالوا أننا سنحله بيننا، أبلغتهم باستعدادي لخصم جزء من راتبي ولكن ليس نصفه، خاصة أنني أتدرب وفقًا للجدول الذي أرسله لي النادي. كان بعض اللاعبين الأجانب قد طلبوا العودة إلى بلادهم لقضاء تلك الفترة هناك، كان معي في الفريق مايكون وبيتروس وطلبا العودة لكن النادي طلب منهم التوقيع على ورقة تفيد بموافقتهم على خصم نصف راتبهم للموافقة على طلبهم المغادرة إلى البرازيل، النادي كان يبتزهم".

"طلبوا مني نفس الأمر لكني رفضت وقلت سأبقى في السعودية، كنت أعلم أن قرار حظر التجوال قادم للبرازيل وأنا في بيتي في السعودية أمتلك كل مقومات الحياة الجميلة من مسبح وحديقة".

نجم سانتوس الحالي ظهر في مقطع فيديو آخر من نفس المقابلة روى خلاله قصة مباراة "الآيفون" مع عبد الرزاق حمدالله، إذ قال "كانت لنا رواتب متأخرة، ورغم ذلك النادي كان يقوم بفعاليات مختلفة على مدار الموسم، في إحدى المرات قالوا أننا سنُقيم مباراة بين فريقي جوليانو وحمدالله، وسيُشارك بها الجميع، حتى الموظفين في النادي، والفريق الفائز سيحصل جميع أعضائه على جهاز آيفون. الجميع كان يتحدث حول الأمر، لكني توجهت إلى الإداري وقلت له "ادفعوا رواتبنا المتأخرة ونحن سنشتري الآيفون، الجميع سيكون قادرًا على شرائه".

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