فيديو | تعليق تاريخي من الظاهرة .. لويس فيجو ورونالدو يزوران مقر النصر

أسطورتا كرة القدم يزوران مقر أرض الأساطير

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زار أسطورتا كرة القدم، البرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيجو، مقر نادي النصر السعودي اليوم الأحد، وقد نشر حساب النادي على منصة إكس مقطع فيديو لتلك الزيارة التاريخية.

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وظهر في مقطع الفيديو إعجاب اللاعبين بالمقر ومتابعتهما لعدد من الصور والألقاب التي تُبرز تاريخ النصر.

رونالدو الملقب بالظاهرة تحدث خلال الزيارة موجهًا شكره للاستقبال الحار ومؤكدًا على رغبته الاستفادة من تجربة الاستثمار في النصر، فيما أبدى فيجو سعادته بزيارة النادي والتعرف على منشآته ومشروعه وأكاديمياته وتمنى التوفيق له مستقبلًا.

وفي ختام الزيارة أهدى النصر قميصه للاعبين وقد كُتب اسم كل منهما على قميصه الخاص، ليُعلق الظاهرة "رونالدو فيجو رونالدو، يا له من هجوم"، وهو التعليق الذي انتشر سريعًا في السوشيال ميديا.

يُشار إلى أن النصر تعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، وقد وقع اللاعب على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

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