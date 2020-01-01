فيديو - تعادل إيجابي بين الاتفاق وضمك في الدوري السعودي للمحترفين
تعادل ضمك مع نظيره الاتفاق، إيجابيًا، بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على ملعب "الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية".
مباراة ماراثونية بين الفريقين تقاسموا النتيجة بالتعادل، وحصل على كل منهما على نقطة واحدة فقط، حيث فشل الثنائي في الحصول على العلامة الكاملة.
تقدم ضمك في الدقيقة 35 من وقت المباراة عن طريق محمد أبو سبعان، بعد هجمة مرتدة رائعة لعبت عرضية من الناحية اليمنى لمسجل الهدف ليهز شباك الاتفاق.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 11, 2020
هدف #ضمك الأول سجله محمد أبو سبعان في الدقيقة 35#ضمك_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/jo2iNn1s0w
تعادل الاتفاق خلال أحداث الشوط الثاني، بالدقيقة 57 عن طريق فيليب كيش، من ركلة جزاء سددها بقوة في الزاوية اليسرى لحارس ضمك.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 11, 2020
هدف #الاتفاق الأول سجله فيليب كيش (من ركلة جزاء) في الدقيقة 57#ضمك_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/4PHY5EoTI6
وعاد ضمك للتقدم في الدقيقة 73 من عمر المباراة بهدف ثان عن طريق عبدالوهاب جعفر، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس الاتفاق.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 11, 2020
هدف #ضمك الثاني سجله عبدالوهاب جعفر في الدقيقة 73#ضمك_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/xmzZRtmqkt
وفي الوقت القاتل، بالدقيقة 94 من عمر المباراة ، أحرز صالح القميزي هدفًا رائعًا من داخل منطقة الجزاء ليخطف نقطة هامة لفريقه.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 11, 2020
هدف #الاتفاق الثاني سجله صالح القميزي في الدقيقة 4+90#ضمك_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/hunrfGET0Y
وبذلك أصبح رصيد الاتفاق 17 نقطة في المركز العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بينما يحتل ضمك المركز الـ16 برصيد 8 نقاط فقط.