فيديو - تعادل إيجابي بين الاتفاق وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي يشهد متعة كبيرة خلال الجولات الحالية

تعادل ضمك مع نظيره الاتفاق، إيجابيًا، بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على ملعب "الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية".

مباراة ماراثونية بين الفريقين تقاسموا النتيجة بالتعادل، وحصل على كل منهما على نقطة واحدة فقط، حيث فشل الثنائي في الحصول على العلامة الكاملة.

تقدم ضمك في الدقيقة 35 من وقت المباراة عن طريق محمد أبو سبعان، بعد هجمة مرتدة رائعة لعبت عرضية من الناحية اليمنى لمسجل الهدف ليهز شباك الاتفاق.

تعادل الاتفاق خلال أحداث الشوط الثاني، بالدقيقة 57 عن طريق فيليب كيش، من ركلة جزاء سددها بقوة في الزاوية اليسرى لحارس ضمك.

وعاد ضمك للتقدم في الدقيقة 73 من عمر المباراة بهدف ثان عن طريق عبدالوهاب جعفر، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس الاتفاق.

وفي الوقت القاتل، بالدقيقة 94 من عمر المباراة ، أحرز صالح القميزي هدفًا رائعًا من داخل منطقة الجزاء ليخطف نقطة هامة لفريقه.

وبذلك أصبح رصيد الاتفاق 17 نقطة في المركز العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بينما يحتل ضمك المركز الـ16 برصيد 8 نقاط فقط.