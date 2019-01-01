فيديو - تعادل إيجابي بين أبها والفيحاء في الدوري السعودي

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبها والفيحاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل فريق أبها مع نظيره الفيحاء، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أبها قد تلقى هزيمة أمام التعاون في الجولة الماضية ليستمر نزيف النقاط في الدوري حيث يسعى الفريق لتجميع النقاط للاستمرار في دوري المحترفين.

أحرز صالح آل عباس لاعب أبها هدف فريقه في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

دخل الفيحاء الشوط الثاني عينه على التعادل وبالفعل نجح روني فيرنانديز في التعادل في الدقيقة 58 من عمر اللقاء لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

وسعى الفريقين لخطف الثلاثة نقاط ولكن محاولات لاعبي الفريقين لم تكلل بالنجاح خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

ورفع أبها رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما أًصبح رصيد الفيحاء 6 نقاط في المركز الـ12.