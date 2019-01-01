فيديو - تشافي يقود السد إلى تعادل أمام باختاكور خارج الديار

السد يحتل المركز الثاني في المجموعة في انتظار مباراة الأهلي أمام بیرسبولیس

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعادل السد، أمام نظيره باختاكور الأوزبكي بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدوري أبطال آسيا.

السد احتاج ست دقائق فقط، من أجل إضافة الهدف الأول والذي جاء بتوقيع تشافي بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد صناعة من أكرم عفيف.

وسريعاً جاء الرد من أصحاب الأرض، بهدف صاروخي من لمة واحدة عن طريق أليجونوف، من خارج منطقة الجزاء، لتعود المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 16، تمكن الإسباني تشافي من وضع السد في المقدمة من جديد بهدف ثان جاء من ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء، نفذها ببراعة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بأربع دقائق، تمكن دراجان تشيران من تسجيل هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر، لتغالط دفاع الفريق القطري وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السد إلى النقطة الرابعة، في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة وبشكل مؤقت، في انتظار مباراة الأهلي أمام بیرسبولیس الإيراني، ويتصدر باختاكور المجموعة بخمس نقاط.