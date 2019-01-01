فيديو - تريزيجيه يقص شريط أهدافه مع أستون فيلا أمام ليفربول

تريزيجيه يهز شباك الريدز ويسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي

نجح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا الإنجليزي من إحراز أول أهدافه مع الفيولا في الموسم الحالي من البريميرليج.

وانتقل تريزيجيه إلى أستون فيلا مع بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، ولكن لم ينجح في هز الشباك حتى الأن بعد مرور 11 مباراة خاضها المصري بقميص الفيولا في جميع البطولات.

وتمكن تريزيجيه من هز شباك ليفربول في المباراة المقامة حاليًا بينهما ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

تريزيجيه تابع كرة عرضية من ضربة حرة مباشرة لعبت داخل منطقة جزاء الريدز، ليتابعها بتسديدة مباشرة داخل مرمى ليفربول الذي يلعب له زميله في المنتخب المصري محمد صلاح.

وأصبح الدولي المصري أول لاعب مصري يسجل هدفًا لصالح أستون فيلا في البريميرليج، ليصبح عدد الدول التي سجل لاعبيها في الدوري الإنجليزي 32 دولة.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة بعد مرور 10 جولات فقط.