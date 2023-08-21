فيديو | ترحيب كوليبالي بنيمار في الهلال يثير حفيظة الفرنسيين!

النجم القادم من باريس سان جيرمان أغضب جمهوره السابق

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أثار مقطع فيديو يُظهر ترحيب مدافع الهلال خاليدو كوليبالي بزميله الجديد نيمار حفيظة الفرنسيين عبر السوشيال ميديا، وقد عبر العديد منهم عن غضبه واستياءه مما جاء فيه خاصة من جانب النجم البرازيلي.

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الفيديو لم يحمل شيئًا مسيئًا لفرنسا أو باريس سان جيرمان، لكنه فجر مفاجأة غريبة تتعلق بنيمار الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية منذ عام 2017 حين انتقل من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

المفاجأة تمثلت في إجابة البرازيلي عن سؤال كوليبالي حول مدى معرفته باللغة الفرنسية، إذ كانت "قليلًا فقط"!

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نيمار وصل الرياض قبل يومين ويتدرب حاليًا وفقًا لبرنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية، ويُتوقع عودته للعب بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

يُشار إلى أن صاحب الـ31 عامًا استدعي لتمثيل منتخب البرازيل في المعسكر القادم، حيث سيبدأ مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

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