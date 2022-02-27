فيديو | "تاليسكا وجوناثان .. النصر لم يدفع لكما الملايين كي تقعا في الملعب، شاهدا إدواردو"

وجه الإعلامي وليد الفراج انتقادّا لاذعًا لمهاجمي النصر، أندرسون تاليسكا وجوناثان رودريجيز، بعد أدائهما خلال مواجهة أبها مساء أمس في الدوري السعودي.

النصر هزم ضيفه على ملعب مرسول بارك بهدفين مقابل هدف، وقد سجل فينسنت أبو بكر الهدف الأول قبل أن يتعادل الضيوف ومن ثم يخطف المهاجم الكاميروني النقاط الثلاثة بهدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

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الإعلامي السعودي المخضرم وخلال برنامجه "أكشن مع وليد" قارن بين تصرف جوناثان وتاليسكا في إحدى هجمات النصر المرتدة والنتيجة كانت تقدمه بهدف وبين ما فعله كارلوس إدواردو مهاجم الأهلي في لقطة هدفه ضد الاتحاد في ديربي جدة.

وأكد الفراج أن إدواردو بحث عن الهدف فأحرزه، فيما لم يبحث ثنائي النصر إلا على الخطأ وصافرة الحكم وأهدرا فرصة كبيرة كادت أن تحسم اللقاء لصالح فريقهما.

وأضاف "في إحدى هجمات النصر الضائعة كان واضحًا أن اللاعب لا يبحث عن هدف بل عن خطأ، وتلك مشكلة كبيرة حين يُركز موضوع التحكيم على عقول وتفكير اللاعبين".

تابع "شاهدوا كيف يبحث جوناثان وتاليسكا عن خطأ يُحتسب لصالحهما بدلًا من الانطلاق نحو المرمى لإحراز الهدف، قارنوا بين تلك اللقطة وبين ما فعله إدواردو مع الأهلي، النصر لا يدفع لكما الملايين لـ "تتبطحا" في الملعب، هذا الأمر لن تجرؤا على فعله في دوري آخر".

فوز النصر على أبها رفع رصيده إلى النقطة الـ44، لكنه بقي على بُعد 7 نقاط من الاتحاد في صدارة جدول الترتيب بعد فوز المتصدر على الأهلي في ديربي جدة 4-3.