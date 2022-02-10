فيديو | "تاليسكا بدأ جنونه! .. نقل الكرة السعودية إلى العالمية"

أشاد الإعلامي الرياضي تركي الحربي، بالمستوى الذي يظهر به النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، رفقة فريقه النصر خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه استطاع نقل الكرة السعودية إلى العالمية مؤخرًا.

تاليسكا يُبدع مع النصر ويسجل هدفًا خرافيًا

يقدم النجم البرازيلي تاليسكا مستوى مميز جدًا رفقة نادي النصر هذا الموسم، حيث استطاع أن يقود الفريق للمنافسة على صدارة الدوري التي يستحوذ عليها الاتحاد خلال الوقت الحالي.

تاليسكا يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدفًا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه الكاميروني تاوامبا مهاجم التعاون.

وسجل النجم البرازيلي هدفًا خرافيًا لنادي النصر في مرمى الطائي، بالمباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نال إعجاب الجميع.

هدددددف!⚽



د26' الهدف الثالث لـ النصر عن طريق تاليسكا

النصر 3 × 0 الطائي#النصر_الطائي #قنوات_SSC pic.twitter.com/QTVKjwCGVH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022

كيف نقل تاليسكا الكرة السعودية إلى العالمية؟

الحربي قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية: "تاليسكا بدأ الإثارة وجنونه الفني منذ أول فيديو نُشر له على حساب نادي النصر، والذي بلغت عدد مشاهداته أكثر من 50 مليون مشاهد".

وتابع: "ونقل تاليسكا الكرة السعودية إلى العالمية، بعد أن تم ترشيح هدفه ضمن أفضل 10 أهداف في العالم، وينافس على جائزة بوشكاش".

تركي الحربي واصل: "عندما تعاقد النصر مع تاليسكا كان قيمته السوقية 8 مليون يورو، والآن أصبحت قيمته 10.5 مليون يورو، يذكرني بالنجم السابق للنصر جوليانو الذي عندما تعاقد معه النادي كانت قيمته 10 مليون وأصبحت قيمته 14 مليون، النصر عندما يأتي له نجم ترتفع أسهمه ولا تنخفض".

تركي الحربي : "تاليسكا" هدفه مرشح من بين أفضل 10 أهداف في العالم .

الحصاد الرياضي ...

@Turki_alharbi44 pic.twitter.com/331dBUQeSI — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 9, 2022

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لتأثير تاليسكا مع النصر، فإنه هداف الدوري برصيد 14 هدفًا، فإنه تألق في كل المراكز التي لعب فيها مع النصر، حيث لعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وسجل 12 هدفًا وصنع هدف، ولعب مباراتين كجناح أيمن سجل هدف وصنع آخر، ولعب مهاجم ثاني لم يسجل أهداف، ولعب مهاجم وسجل هدفًا".

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