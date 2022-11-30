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فيديو | تاريخ عظيم سطره أساطير .. جولة في متحف السعودية في الدوحة

زهيرة عادل
10:49 ص غرينتش+2 30‏/11‏/2022
saudi house - world cup 2022
البيت السعودي في الدوحة يبهر الجماهير بمتحف "الصقور الخضر"

متحف خاص من تصميم مجلس جمهور المنتخب السعودي تم إنشائه خصيصًا لتعريف الجماهير من مختلف أنحاء العالم بإنجازات الأخضر وتاريخه وأساطيره.

في البيت السعودي في العاصمة القطرية "الدوحة" تقام عديد الفعاليات، لكن من أبرزها هو متحف "الصقور الخضر".

برنامج ملعب "sbc" قام بجولة في المتحف، الذي يضم قمصان المنتخب السعودي في مشاركاته السابقة في كأس العالم والبطولات القارية، بجانب عرض إحصائيات بشكل مميز لأساطير الأخضر وأبرز نجومه على مر التاريخ وغيرها من الأحداث التاريخية.

يذكر أن الأخضر السعودي يلتقي اليوم الأربعاء، بنظيره المكسيكي في مباراة مصيرية، حال فوز السعودية تتأهل مباشرةً لدور الـ16، أما التعادل يجعلها في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين، والهزيمة تطيح بها من كأس العالم قطر 2022.

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