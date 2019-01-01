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دوري أبطال آسيا

فيديو - بيبيتو يهنئ الشلهوب بعد احتفاله على طريقته

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النجم البرازيلي هو أول من احتفل بطريقة المولود في الملاعب

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تفاعل النجم البرازيلي بيبيتو مع احتفال محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، على طريقته بعد هدفه أمام العين الإماراتي.

الشلهوب احتفل على طريقة النجم البرازيلي خلال كأس العالم 1994، بعدما سجل هدفًا في مرمى منتخب هولندا، وكأنه يحمل طفلًا على يده.

وجاء احتفال لاعب الزعيم بهذه الطريقة بعد أن رزقه الله بمولود جديدة أسماه بندر، قبل أيام قليلة من المباراة.

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ووجه بيبيتو التهنئة للشلهوب، في فيديو نشره اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإسبانية.

لاعب الزعيم رد هو الآخر على الفيديو باللغة الإسبانية، معلقًا: "كل الشكر والتقدير لهذا النجم.. أسعدني كثيرًا".

يذكر أن الهلال تغلب على العين بهدف وحيد، سجله الشلهوب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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