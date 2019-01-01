فيديو - بيبيتو يهنئ الشلهوب بعد احتفاله على طريقته
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تفاعل النجم البرازيلي بيبيتو مع احتفال محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، على طريقته بعد هدفه أمام العين الإماراتي.
الشلهوب احتفل على طريقة النجم البرازيلي خلال كأس العالم 1994، بعدما سجل هدفًا في مرمى منتخب هولندا، وكأنه يحمل طفلًا على يده.
وجاء احتفال لاعب الزعيم بهذه الطريقة بعد أن رزقه الله بمولود جديدة أسماه بندر، قبل أيام قليلة من المباراة.
ووجه بيبيتو التهنئة للشلهوب، في فيديو نشره اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإسبانية.
وصلتني تهنئة من النجم العالمي البرازيلي (بيبتو) 🇧🇷— محمد الشلهوب (@mbsh_10) ٩ مارس ٢٠١٩
صاحب أول فرحة هدف بطريقة المولود .. pic.twitter.com/zuo4ZmxyIl
لاعب الزعيم رد هو الآخر على الفيديو باللغة الإسبانية، معلقًا: "كل الشكر والتقدير لهذا النجم.. أسعدني كثيرًا".
كل و الشكر و التقدير لهذا النجم..اسعدني كثير🙏— محمد الشلهوب (@mbsh_10) ٩ مارس ٢٠١٩
Muito obrigado @bebeto7 muito feliz com este vídeo 🙏🇧🇷 pic.twitter.com/HJ8lEgdf62
يذكر أن الهلال تغلب على العين بهدف وحيد، سجله الشلهوب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
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