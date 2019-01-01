فيديو - بيبيتو يهنئ الشلهوب بعد احتفاله على طريقته

النجم البرازيلي هو أول من احتفل بطريقة المولود في الملاعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تفاعل النجم البرازيلي بيبيتو مع احتفال محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، على طريقته بعد هدفه أمام العين الإماراتي.

الشلهوب احتفل على طريقة النجم البرازيلي خلال كأس العالم 1994، بعدما سجل هدفًا في مرمى منتخب هولندا، وكأنه يحمل طفلًا على يده.

وجاء احتفال لاعب الزعيم بهذه الطريقة بعد أن رزقه الله بمولود جديدة أسماه بندر، قبل أيام قليلة من المباراة.

ووجه بيبيتو التهنئة للشلهوب، في فيديو نشره اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإسبانية.

وصلتني تهنئة من النجم العالمي البرازيلي (بيبتو) 🇧🇷

صاحب أول فرحة هدف بطريقة المولود .. pic.twitter.com/zuo4ZmxyIl — محمد الشلهوب (@mbsh_10) ٩ مارس ٢٠١٩

لاعب الزعيم رد هو الآخر على الفيديو باللغة الإسبانية، معلقًا: "كل الشكر والتقدير لهذا النجم.. أسعدني كثيرًا".

كل و الشكر و التقدير لهذا النجم..اسعدني كثير🙏

Muito obrigado @bebeto7 muito feliz com este vídeo 🙏🇧🇷 pic.twitter.com/HJ8lEgdf62 — محمد الشلهوب (@mbsh_10) ٩ مارس ٢٠١٩

يذكر أن الهلال تغلب على العين بهدف وحيد، سجله الشلهوب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.