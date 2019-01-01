فيديو| بونجاح يسجل أسرع أهداف أمم إفريقيا 2019

هدف مبكر للخضر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بسرعة صاروخية، تقدم المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدف نظيف في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

سجل الهدف بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، عقب اصطدامها بالمدافع ساليف سانيه، لتخادع الحارس ألفريد جوميز.

النتيجة منحت الخضر أفضلية سريعة للغاية، تقربهم من اللقب الثاني بعد التتويج عام 1990 في ديارهم.

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 - 0 🇸🇳 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

على الناحية الأخرى يقترب السنغال من خسارة النهائي الثاني لهم تاريخياً، عقب خسارة 2002 ضد الكاميرون بركلات الترجيح.

وكان منتخب الجزائر أقصى نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فيما أقصى منتخب السنغال خصمه التونسي بهدف نظيف في نصف النهائي.

يذكر أن هذا الهدف هو أسرع أهداف النسخة الحالية من أمم إفريقيا، حيث أتى بعد دقيقة و19 ثانية فقط.