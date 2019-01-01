فيديو - بوتشيتينو يحتفل بانتصار توتنهام على طريقة سيميوني

احتفال أثار الكثير من الجدل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف فيديو مسرب من غرف ملابس توتنهام عقب عبوره موقعة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مدربه ماوريسيو بوتشيتينو وهو يحتفل على طريقة مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، الاحتفال الذي تسبب في معاقبته.

وتعرض سيميوني لعقوبة مالية بعد احتفاله بهدف فريقه في مرمى يوفنتوس في دور الستة عشر للأبطال، نفس الاحتفال الذي كرره كريستيانو رونالدو في لقاء الإياب أمام جماهير الفريق الإسباني ولكن تفادى العقوبة.

وأظهر مقطع فيديو بوتشيتينو وهو يحتفل مع لاعبي فريقه داخل غرف خلع الملابس بنفس الطريقة التي أثار سيميوني ورونالدو بسببها الجدل الشهر الماضي.

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وكان توتنهام قد عبر مواطنه الإنجليزي بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 4-3 إياباً وفوزه 1-0 ذهاباً بلندن.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الاتحاد الأوروبي أو توتنهام على واقعة احتفال المدرب الأرجنتيني، وإذا كانت قد تؤثر على فرص تواجده مع فريقه بنصف النهائي.

ويلعب توتنهام بعد أسبوعين مع أياكس ذهاباً وإياباً في نصف النهائي الأول له بدوري الأبطال منذ 55 عاماً من الغياب.