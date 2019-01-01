فيديو | بهاتريك تيجالي - الوحدة ينتصر على عجمان

العنابي انتصر بسهولة بفضل لاعبه الأرجنتيني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الوحدة فوزًا سهلًا أمام عجمان بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

تيجالي افتتح التسجيل للعنابي في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعدما انفرد بحارس عجمان ووضعها من فوقه في الشباك، مستغلًا تقدمه.

وأضاف تيجالي ثاني الأهداف في الدقيقة 64 من تسديدة رائعة، سكنت يسار حارس الضيوف، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تهز شباكه.

ومن تسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء، أحرز اللاعب نفسه ثالث أهداف الوحدة في الدقيقة 84.

أما عجمان فسجل هدفه الوحيد بأقدام مامي تيام قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

الفوز رفع رصيد العنابي إلى النقطة 43 في المركز الرابع، بينما تجمد عجمان عند النقطة 31 في المركز الثامن.