فيديو - بن عمر عن مفاوضات الأهلي: النجم الساحلي أهم وأولى بي ولكن..

لاعب الوسط التونسي يتحدث عن مفاوضات الأهلي وتأكيدات وكيله بالموافقة على الرحيل عن النجم الساحلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح محمد أمين بن عمر؛ لاعب وسط الجم الساحلي التونسي، حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات قوية من جانب الأهلي المصري، لضمه خلال يناير المقبل، معربًا عن استيائه من حديث وكيل الأعمال الذي تحدث باسمه.

وكان منجي تكتوك؛ وكيل اللاعبين، قد خرج مؤكدًا أن اللاعب وافق على الانتقال لصفوف المارد الأحمر في الشتاء المقبل وأنه ينتظر كلمة محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، لإتمام الصفقة. (طالع تصريحاته)

بن عمر نفى ذلك الكلام قائلًا، في فيديو نشره موقع "فووت 24" التونسي: "سألت زملائي من اللاعبين الذين يلعبون في مصر حتى أخذ فكرة عن الدوري هناك أمثال حمدي النقاز وفرجاني ساسي وعلي معلول، لكن ليس هناك أي شيء رسمي والنجم الساحلي أهم وأولى بي، لا بد أن أكون معه إلا أنه لو وصلني شيء رسمي يليق بي وبقيمة النجم سنناقش الأمر مع الإدارة".

وأضاف: "أطمح لتجربة أوروبية أهم شيء، هذا طموحي".

لاعب الوسط أوضح موقفه من تصريحات الوكيل: "لا أعرفه، حدثني مرة واحدة عبر واتس آب، وأخبرته إذا كان هناك شيء رسمي فليتحدث مع الإدارة، لكنه تحدث في الإعلام من نفسه وأحدث بلبلة، ربنا يهدي مثل هؤلاء من يتحدثون باسمي".

صاحب الـ26 عامًا يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، وشارك مع منتخب تونس في كأس العالم روسيا 2018 لمدة 16 دقيقة خلال مواجهة إنجلترا، فيما رافق دكة البدلاء خلال مواجهتي بلجيكا وبنما.

وبدأ بن عمر مسيرته في الملاعب ناشئًا في صفوف النجم الساحلي، وخاض فترتي إعارة بسكك حديد الصفاقس التونسي والأهلي السعودي.