فيديو | "بلا جدال .. ماجد عبد الله زعيم لاعبي الكرة السعودية"

بالأرقام والدليل، ماجد عبد الله الأفضل بالتاريخ!

يرى الإعلامي الرياضي خالد المصيبيح، أن ماجد عبد الله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية السابق، أنه يتربع على عرش أفضل لاعبي الكرة السعودية عبر التاريخ.

وهناك حالة من الجدال والشد والجذب الدائم داخل الشارع السعودي، حول لقب أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية، بين ماجد عبد الله وسامي الجابر وغيرهما من النجوم.

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المصيبيح قال خلال تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية: "لا يوجد جدال، ماجد عبد الله هو زعيم الكرة السعودية كلاعب، بأرقامه وتاريخه وأهدافه حتى بمهاراته الفردية".

وتابع: "ماجد عبد الله سجل 523 هدفًا مع المنتخب ونادي النصر، وأهدافه في الدوري 189 هدفًا في 166 مباراة، بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة".

خالد المصيبيح اختتم حديثه قائلًا: "ماجد عبد الله لو ما غاب عن الدوري لمدة 3 سنوات، لكان من الممكن أن يحطم هذا الرقم بشكل أكبر".

ماجد عبد الله يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات بالدوري السعودي عبر التاريخ، حيث حقق لقب الهداف 6 مرات، وأيضًا لقب هداف بطولة كأس خادم الحرمين 4 مرات، وغيرها من الألقاب الفردية والجماعية مع نادي النصر.